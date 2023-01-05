اندمج سريعًا .. رونالدو يفاجئ لاعب النصر في عيد ميلاده

زهيرة عادل
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Cristiano Ronaldo - talisca - nassr 2023al nassr twitter
ثقافةدوري روشن السعوديالنصركريستيانو رونالدومحمد آل فتيل

لاعبو النصر استغلوا تأجيل مواجهة الطائي واحتفلوا بعيد ميلاد زميلهم في غرف استاد مرسول بارك

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يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يستغرق الكثير من الوقت للاندماج مع لاعبي ناديه الجديد النصر السعودي، ودخل سريعًا في الأجواء.

الدون انضم لتدريبات العالمي بشكل رسمي قبل يومين فقط، بعدما وقع عقود انضمامه له في يناير الجاري، ولمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر.

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وبعد تأجيل مواجهة النصر أمام الطائي، التي كان من المقرر أن تقام الليلة، احتفل اللاعبون بعيد ميلاد زميلهم محمد آل فتيل، في غرف ملابس استاد مرسول بارك، الذي كان من المقرر أن يستضيف المباراة.

ولم يكتف رونالدو بتهنئة صاحب الـ31 عامًا خلال الاحتفالات، إنما هنأه تهنئة خاصة، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إذ أشار له معلقًا: "عيد ميلاد سعيد".

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الجمهور النصر وإعلامه تفاعلوا مع لفتة كريستيانو، مشيدين بالروح التي يخلقها بينه وبين لاعبي العالمي وباندماجه السريع مع زملائه.

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