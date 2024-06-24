انتهى كل شيء .. تشيلسي يخطف مهاجم المستقبل من برشلونة

ضربة موجعة للبارسا

نجح تشيلسي في توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة، حيث بات قريبًا جدًا من التعاقد مع مهاجمه الشاب الذي لفت الأنظار بقوة الموسم الماضي.

الحديث عن مارك جويو صاحب الـ18 عامًا الذي لعب 7 مباريات مع الفريق الأول للبارسا الموسم الماضي ونجح في إحراز هدفين، أحدهما في الليجا والآخر في دوري أبطال أوروبا.

تألق جويو دفع فريقه الإسباني للدخول في مفاوضات معه لتجديد عقده الذي ينتهي صيف 2025 ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 6 ملايين يورو، لكن المفاوضات لم تصل للنهاية السعيدة بسبب الخلافات المالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب كان محط اهتمام عديد الأندية وأبرزها بايرن ميونخ وإشبيلية، لكن تشيلسي نجح في إقناعه بمشروعه الرياضي، خاصة أنه سيكون أحد المهاجمين الأساسيين في الفريق الأول، وقد منحه عرضًا ماليًا يتفوق بالضعف على ذلك المقدم من برشلونة.

صحيفة آس الإسبانية أكدت أن الاتفاق تم بالفعل بين الطرفين، مشيرة إلى أن تشيلسي سيُسدد قيمة الشرط الجزائي خلال الأيام القليلة القادمة ويُوقع رسميًا مع جويو.