انتهى القلق .. ميسي جاهز لمواجهة السعودية!

الأرجنتيني في أتم جاهزية لمواجهة المنتخب السعودي في افتتاح مواجهات الفريقين في كأس العالم.

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن النجم ليونيل ميسي قائد منتخب التانجو قد ظهر بشكل طبيعي في تدريبات منتخب بلاده يوم الأحد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن ميسي لعب في التدريبات دون أدنى مشاكل، وسيستطيع أن يتواجد في مواجهة السعودية يوم الثلاثاء.

وكان ميسي قد أثار القلق حول موقفه من المواجهة الافتتاحية في البطولة التي بدأت يوم الأحد بخسارة قطر بهدفين نظيفين من الإكوادور.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تلعب في المجموعة الثالثة بكأس العالم بجوار المنتخب السعودي وأيضًا المكسيك وبولندا.

قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي كان قد تغيب عن تدريبات الفريق الجماعية يوم الجمعة وتدرب منفردًا يوم السبت.