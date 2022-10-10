انتهى العام بالنسبة له .. الإصابة تحرم كلوب من دياز لما بعد كأس العالم!

يورجن كلوب لا يعرف من أين يجد الحلول!

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الكولومبي لويس دياز نجم فريق ليفربول سيغيب عن الريدز حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير "فابريتسيو رومانو"، والذي أكد أن عودة اللاعب إلى الملاعب لن تكون قبل نهاية ديسمبر المقبل.

ذلك يعني أن اللاعب لن يشارك حتى في كأس العالم في قطر هذا الشتاء مع منتخب بلاده، وهي ضربة أخرى للفريق الكولومبي.

رومانو أكد أن الإصابة التي يعاني منها اللاعب جاءت في الركبة، وأنها ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة عشر مباريات كاملة.

ويعاني ليفربول بالفعل من تراجع كبير هذا الموسم حتى الآن، وجاءت إصابة دياز بمثابة خبر آخر حزين يضيفه يورجن كلوب لنكسات الموسم.

وكان الفريق قد خسر مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي أمام نظيره آرسنال بشكل محبط للغاية بعد أن تعادل مرتين ليفوز أصحاب الأرض في النهاية بثلاثة أهداف لهدفين.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور تسع جولات بعشر نقاط، وللفريق مواجهة مؤجلة.