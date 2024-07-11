انتهى الجدل .. "قرار مشترك" يحسم مستقبل ساديو ماني مع النصر

جديد مستقبل ساديو ماني مع النصر..

على مدار الأيام الماضية، تضاربت الأنباء بشأن "مستقبل" النجم السنغالي ساديو ماني، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

بعض التقارير زعمت بـ"رغبة" ماني، في الرحيل عن الفريق النصراوي؛ بينما أخبار أخرى أشارت إلى أنه متمسك بالبقاء داخل قلعة العالمي، في الموسم الرياضي الجديد.

وما بين هذا وذاك.. كشف الإعلامي الرياضي إبراهيم محمد العتيق، مساء اليوم الخميس، عن قرار "مشترك" بين النصر والنجم السنغالي البالغ من العمر 32 سنة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العتيق أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن النصر قرر استمرار ساديو ماني مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025، على أقل تقدير؛ قائلًا: "لا توجد أي نية لبيعه".

أيضًا.. أكد الإعلامي الرياضي على أن ماني، لا يرغب في الرحيل عن الفريق النصراوي، خلال صيف العام الحالي، ويرغب في استكمال مشواره مع "رفاق" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

social media

جدير بالذكر أن ماني انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ حيث سجل 19 هدفًا وصنع 11 آخرين، خلال 46 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.