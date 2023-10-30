انتهى الجدل .. فيفا يعلن عقوبة لويس روبياليس بعد فضيحة قبلة هيرموسو

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن تفاصيل عقوبة الرئيس السابق للاتحاد الإسباني..

أعلنت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسميًا، عن العقوبة الموقعة على لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، في أعقاب فضيحة تقبيل جيني هيرموسو نجمة منتخب إسبانيا للسيدات أثناء التتويج بلقب كأس العالم 2023.

وأصدرت اللجنة التأديبية في "فيفا" بيانًا أكدت فيه منع روبياليس من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت اللجنة أن قرار الإيقاف يشمل عدم المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالنظر إلى انتهاكه المادة 13 من قانون "فيفا" التأديبي.

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وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 20 أغسطس 2023، أثناء احتفال منتخب إسبانيا للسيدات بالفوز بلقب كأس العالم 2023، حيث قام روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو أثناء تسليم الميداليات، وتم حينها فرض عقوبة إيقاف مؤقت بحق روبياليس لفترة مبدئية تمتد لتسعين يومًا.

وحسب البيان، فإن اللجنة التأديبية أبلغت روبياليس اليوم، الإثنين، بتفاصيل هذا القرار، وبموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التأديبي، فإن أمام الرئيس السابق للاتحاد الإسباني عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلَّل، مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف أمام لجنة "فيفا" للاستئناف.

وفي ختام البيان، جدد "فيفا" التأكيد على التزامه المطلق باحترام نزاهة جميع الأشخاص، والحرص على تطبيق قواعد السلوك اللائق الأساسية.