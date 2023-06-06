انتهى التجاهل .. الشباب يُنافس الأهلي على مهاجم تشيلسي

اسم عالمي جديد يُضاف لقائمة المرشحين للعب في الدوري السعودي الموسم القادم

كشف الصحفي المختص بسوق الانتقالات، فابريتسيو روماني، عن دخول الأهلي والشباب في صراع للتعاقد مع مهاجم تشيلسي بيير إمريك أوباميانج خلال سوق الانتقالات الصيفي الذي سيفتح أبوابه في الدوري السعودي بداية يوليو القادم.

أندية دوري روشن تعيش ثورة كبيرة في الميركاتو باستهدافها لعدد من النجوم الكبار الناشطين في أوروبا، وقد نجح النصر خلال يناير الماضي بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو ووقع الاتحاد مع كريم بنزيما يوم أمس ويُحاول الهلال جاهدًا إقناع ليونيل ميسي بتفضيله على العودة لبرشلونة.

جمهور الأهلي والشباب أبدى غضبه واستياءه من تجاهل الناديين في تحركات الحكومة السعودية لدعم أندية دوري روشن بالنجوم الكبار، لكن يبدو أن ذلك التجاهل لن يستمر.

رومانو أوضح أن رحيل المهاجم الجابوني عن تشيلسي مؤكد بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الأهلي والشباب تواصلا معه لجس نبضه حول اللعب في الدوري السعودي الموسم القادم.

رومانو أشار عبر تويتر إلى أن أوباميانج رفض خلال فبراير الماضي عرضًا من الدوري الأمريكي لرغبته الاستمرار في أوروبا.