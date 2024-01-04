انتهى الأمر .. محترف الاتحاد يرحل ويقترب من فريقه الجديد

لاعب الاتحاد يقترب من التوقيع مع فريقه الجديد

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يحاول نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي التخلص من أكبر عدد من اللاعبين الأجانب، وذلك في ظل الرغبة إعادة تهيئة الفريق من جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليرحل أحد النجوم ويقترب من التوقيع مع فريق جديد.

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وكشف "FBI Tricolor" البرازيلي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن الحارس مارسيلو جروهي قد رحل بالفعل عن نادي الاتحاد.

وأضاف البرازيلي أن جروهي وصل خلال الساعات الماضية إلى بورتو أليجري في البرتغال، من أجل التوقيع مع فريقه السابق جريميو خلال شتاء 2023.

ويرغب الاتحاد في التخلص من جروهي بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الاعتماد على الحارس المحلي عبد الله المعيوف بصفة أساسية.

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ويمتلك الاتحاد في صفوفه 10 لاعبين أجانب، حيث يتواجد المصري أحمد حجازي والبرتغالي جوتا على قائمة الانتظار، حيث سيرحل الأخير، بينما سيتم إعادة قيد الحاجز مرة أخرى.

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