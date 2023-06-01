انتهت وأغلق بابه .. كريم بنزيما يؤجل خطوة الاتحاد لسببين

بعد تصريحاته المثيرة، "ماركا" تكشف سبب تراجع مهاجم ريال مدريد عن الموافقة على عرض الاتحاد السعودي

في الأيام الماضية، كنا نتحدث عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد الإسباني، كثيرًا من الدوري السعودي، وتحديدًا من بوابة الاتحاد، واليوم تغير الكثير حول مصير هذه الصفقة، بشكل سلبي بالنسبة للجمهور السعودي.

الفرنسي أثار الجدل بالفعل حول تصريحاته التي خرج بها الليلة، بعدما قال: "الواقع شيء، وما يُكتب عبر شبكات التواصل الاجتماعي شيء آخر"، لكن "ماركا" كشفت ما يقصده هداف الملكي.

صحيفة "ماركا" أكدت أن بنزيما قرر الالتزام بالبند الذي يتيح لناديه تمديد عقده لموسم آخر، واستقر على قضاء الموسم المقبل 2023-2024م بقميص المرينجي، إذ يرغب في الرحيل عن النادي الإسباني بطريقة جيدة وليس عنوةً.

وأوضحت الصحيفة أن بنزيما يفكر بالفعل في اتخاذ خطوة اللعب في الدوري السعودي، لكن ربما في الموسم بعد المقبل 2024-2025م، في ظل شعوره بإمكانية تحقيق المزيد من النجاحات مع ريال مدريد.

جدير بالذكر أن بنزيما كان أحد الأسماء المهمة في الخطة السعودية للميركاتو الصيفي الجاري، في ظل الرغبة في التجهيز لكأس العالم للأندية السعودية 2023م، لكن لا يزال هناك المزيد من النجوم المخطط لضمهم ولم يغلقوا بابهم بعد.