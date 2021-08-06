انتهت.. ميسي اختار باريس سان جيرمان ورفض التقليل من نيمار!

أقرب من أي وقت مضى..

اتفقت الصحف الفرنسية على أن باريس سان جيرمان في طريقه لحسم انتقال ليونيل ميسي إلى صفوفه بعدما فضّله نجم برشلونة السابق على بقية الخيارات المتاحة أمامه.

وكان برشلونة قد أعلن عن نهاية حقبة ميسي في كامب نو على إثر الأزمة الاقتصادية الحادة التي تحول دون إتمام تجديد عقد الدولي الأرجنتيني.

ووفقًا لما أورده الصحفي محمد بوحفصي، فإن باريس سان جيرمان سيضم ميسي بعقد ممتد لمدة عامين مع خيار التجديد لعام إضافي.

الساعات القليلة المقبلة سوف تشهد لقاءًا بين والد ميسي، خورخي، وإدارة ناصر الخليفي لحسم كافة التفاصيل، والأمل يحدو النادي الفرنسي في إعلان الصفقة خلال عطلة السبت أو الأحد.

وتتزامن هذه الأنباء مع ما نُشر في مختلف الصحف الفرنسية أيضًا عن حجز إدارة باريس لبرج إيفيل يوم السبت، في حدث لم تفعله سوى عند التعاقد مع نيمار منذ أربعة أعوام.

Lionel #Messi has chosen to join #PSG - 2 years + 1 on option for the contract - the club is looking to wrap up the signing over the weekend, and is set to meet with Jorge Messi in the next few hours. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 6, 2021

على الأرجح هذا الحجز من أجل تقديم ميسي فيه أو الإعلان عن الصفقة بصورة استثنائية، تمامًا كما حدث عند انتداب نيمار من برشلونة في 2017.

من جهة أخرى، كشفت شبكة RMC أن نيمار يحلم بلم الشمل مجددًا مع ميسي لدرجة أنه قام بعرض القميص رقم 10 الذي يرتديه في باريس على البرغوث لإقناعه بالانتقال إلى ملعب حديقة الأمراء.

المفاجأة حقًا كانت أن ميسي وجه له الشكر على هذه اللفتة الطيبة، ولكنه رفض أن يأخذ القميص عشرة منه.

الجدير بالذكر أن بعض الأنباء تتحدث أن راتب ميسي في باريس سيكون 40 مليون يورو سنويًا.