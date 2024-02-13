انتهت .. مارسيلو جاياردو يختار خماسي الاتحاد الأجنبي أمام نافباخور

تحديد أجانب الاتحاد أمام نافباخور في الآسيوية..

استقر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، على "الخماسي الأجنبي" في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نافباخور الأوزباكي.

الاتحاد يحل ضيفًا على نافباخور، في الخامسة من مساء يوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اختار جاياردو الثنائي البرازيلي رومارينيو وفابينيو، والمدافع المصري أحمد حجازي، بالإضافة إلى متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، للمشاركة في مباراة نافباخور.

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واستبعد المدرب الأرجنتيني بذلك؛ كلًا من الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، والمدافع الإيطالي لويز فيليبي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، إلى جانب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من قائمة المباراة.

ويحق لكل فريق؛ تسجيل أي عددٍ من اللاعبين الأجانب في قائمته الآسيوية، على أن يشرك 5 منهم فقط بالإضافة إلى محترف آسيوي، في المباراة الواحدة.