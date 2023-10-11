انتهت رسميًا .. "الانضباط" تعلن قرارها في خصم 3 نقاط من الهلال

لجنة الانضباط تنهي جدل خصم 3 نقاط من الهلال رسميًا

SHAHID

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن قرارها الرسمي، في احتجاج نادي الأخدود، ضد مواطنه الهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأخدود قدّم احتجاجًا رسميًا، ضد مشاركة المدافع الدولي علي البليهي، مع نادي الهلال، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024؛ بحجة امتلاك اللاعب "4 إنذارات" في رصيده.

وأعلنت اللجنة في بيان رسمي، رفض احتجاج الأخدود؛ بعد التأكد من صحة أهلية مشاركة البليهي، مع الزعيم الهلالي، في المباراة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشارت "الانضباط"، إلى أن مدافع الهلال، يملك في رصيده "3 إنذارات" فقط؛ حصل عليهم ضد أبها والاتحاد والشباب، ولا صحة لحصوله على "الكارت الأصفر"، في مواجهة الفيحاء.

وبالتالي.. تم اعتماد فوز الهلال على الأخدود (3-0)، وحصوله على الثلاث نقاط بشكل طبيعي؛ ليتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن التعاون "الوصيف".

SHAHID