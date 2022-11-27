انتهت رحلة بوسكيتس في برشلونة .. اللاعب يحدد وجهته المقبلة

بوسيكيتس أخيرًا يودع برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب سيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ34 عامًا لعب بصفوف برشلونة لمدة 15 عامًا في الفريق الأول، شارك فيهم 696 مباراة سجل خلالهم 15 هدفًا، ليكون ثالث أكثر اللاعبين بقميص خلف ميسي ومدربه تشافي هيرنانديز.

وذكرت شبكة "كادينا كوبي" الإسبانية عن احتمالية مغادرة بوسيكيتس مع نهاية عقده بالموسم الحالي، والذي ينتهي 30 يونيو القادم متجهًا إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأوضحت الشبكة، أنّ مصدر مقرب من النادي أكد أنّ اللاعب لن يستمر داخل القلعة الكتالونية لما بعد موسم 2022-2023.

ويحاول مدرب البلوجرانا تشافي هيرنانديز إقناع مدافعه وقائد الفريق البقاء عامًا آخر ببرشلونة، بينما على الجانب الآخر لا يريد مدير الكرة ماتيو اليماني بقاء اللاعب.

وبعد رحيل جيرارد بيكيه أصبح رحيل بوسكيتس أمر متوقعًا، لكن اللاعب نفسه لم يوضح قراره حتى هذه اللحظة.