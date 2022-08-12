انتهت أزمة عائلته؟ الكشف عن موقف ستيرلينج من مواجهة فرنسا

الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة في انضمام رحيم ستيرلينج من جديد إلى معسكر إنجلترا في كأس العالم.

يصر رحيم ستيرلينج نجم نادي تشيلسي على العودة من جديد إلى قطر من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب إنجلترا قبل مباراة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ستيرلينج، عاد إلى بلاده قبل مواجهة إنجلترا والسنغال في دور الستة عشر من مونديال قطر، بعد تعرض منزل عائلته إلى سطو من قبل عصابة مسلحة.

لكن لحسن الحظ، فإن عائلة النجم الإنجليزي لم تكن في المنزل ولم يتعرضوا لأي نوع من الأذى، لكن منزل ستيرلينج تعرض لسرقة بعض المتعلقات الثمينة.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أشارت إلى أن ستيرلينج عازم على العودة من جديد إلى قطر، وذلك بعدما يحصل على تأكيدات بأن أسرته ستكون في أمان.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية أن ستيرلينج يأمل في العودة يوم الخميس إلى قطر، من أجل الانخراط في تدريبات منتخب إنجلترا قبل مواجهة فرنسا الحاسمة في ربع النهائي يوم السبت المقبل.