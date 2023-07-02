انتهت أخيرًا .. النصر يحصل على توقيع بروزوفيتش وخطوة تفصل الإعلان الرسمي

الصفقة اللغز وجدت الحل أخيرًا

استطاع النصر أخيرًا حل لغز الموسم في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وذلك بالحصول فعليًا على توقيع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر الإيطالي.

الصفقة التي بدأ الحديث عنها منذ عدة أسابيع مرت بمراحل مد وجزر كثيرة، وقد اقتربت مرارًا من النهاية وكذلك من الانهيار، أحيانًا بسبب مطالب اللاعب المالية وأحيانًا أخرى بسبب الخلاف بين الناديين.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن توقيع بروزوفيتش على العقود تم بالفعل بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، مشيرة إلى أن خطوة واحدة تُعيق الإعلان الرسمي عن الصفقة وهي توقيع بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للإنتر على العقود.

وأوضحت أن المفاوض الإيطالي وعد المسؤولين في النصر بالحصول على توقيع ماروتا، الذي كان يقضي إجازته الأسبوعية يوم أمس، في وقت متأخر من مساء اليوم أو صباح الغد، مما يجعل موعد الإعلان المتوقع عن الصفقة رسميًا ما بين بعد عصر إلى مساء الغد.

وكانت عدة مصادر قد أكدت أن بروزوفيتش وقع حتى صيف 2026 مقابل حصوله على 25 مليون يورو سنويًا، فيما سيحصل إنتر على 17.5 مليون يورو مقابل بيع المدة المتبقية في عقد نجمه الذي حارب برشلونة بقوة للحصول عليه.