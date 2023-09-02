انتهت المعضلة .. الاتحاد يُحسم صفقة عالمية جديدة!

نجم عالمي جديد ينضم إلى نادي الاتحاد

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نجح نادي الاتحاد في حسم صفقة عالمية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل إنهاء معضلة عانى منها خلال الفترة الماضية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتحاد وصل إلى اتفاق نهائي مع النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، ليُصبح لاعبًا في صفوف العميد.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق بين الاتحاد وراموس جاء لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وكان الاتحاد يبحث عن التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الفترة الماضية، بعد إصابة المصري أحمد حجازي في نهاية الموسم الماضي 2022-2023، بقطع في الرباط الصليبي.

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وتلقى راموس عروضًا كثيرة خلال الفترة الماضية، خاصة من الدوري التركي من ناديي بشكتاش وجلطة سراي، ولكن الاتحاد حسم الصفقة لصالحه في النهاية.

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