انتهت الأزمة .. برشلونة وأتلتيكو مدريد يتفقان على مستقبل جريزمان

جريزمان يقترب من المشاركة بشكل دائم مع أتلتيكو مدريد

اقتربت نهاية مسلسل الدقيقة 60 التى عاشها أتلتيكو مدريد والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سيشارك طوال ال90 دقيقة مع الروخي بلانكوس في أغلب المباريات القادمة.

منذ انطلاق الموسم لم يشارك اللاعب الفرنسي الدولي بشكل أساسي مع أتلتيكو مدريد إلا في لقائين كان آخرهم أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، جريزمان خلال 10 مباريات خاضها مع الأتلتي هذا الموسم في جميع البطولات اكتفى بالمشاركة بعد الدقيقة 60 في ثماني مباريات.

وأظهر جريزمان تأثيرًا كبيرًا فور إشراكه خلال هذه الفترة القصيرة، مسجلًا ثلاثة أهداف وصنع هدف.

هل اقتربت أزمة الفرنسي من الانتهاء؟

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة وأتلتيكو مدريد توصلا لاتفاق بشأن أزمة جريزمان، وأصبح المهاجم الفرنسي لاعبًا في الروخي بلانكوس حتى عام 2026، بعد توقيعه على عقد جديد مع الأحمر والأبيض.

وكشف التقرير أنه بموجب الاتفاقية سيدفع نادي العاصمة الإسبانية 20 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون في المتغيرات المحتملة، بينما سيخفض اللاعب راتبه مع الفريق مع توقيعه على عقد حتى 2026.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن الاتفاقية ترضي جميع الأطراف حيث أن أتلتيكو لن يدفع 40 مليونًا المنصوص عليهم في بند الإستعارة، بينما برشلونة تخلص من راتب عالٍ للغاية للاعب لا يدخل في خططه، وكذلك اللاعب سيستفيد من هذا الاتفاق بإمكانية مشاركته طوال دقائق المباريات القادمة طالما كان لائقًا بدون مناورات من الأتلتي لعدم الإيفاء بشروط عقد الإعارة.

دييجو سيميوني مدرب الأتلتي هو المستفيد الكبير الآخر من عدم الاضطرار إلى تقييد وجود أحد لاعبيه المفضلين وعدم إجباره على تقديم تفسيرات للإعلام حول جريزمان ووقت لعبه.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يقع في المركز السادس بترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة من سبع مباريات، فاز في أربع وتعادل مباراة وخسر مرتين.