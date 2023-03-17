النادي الكتالوني يتلقى ضربة جديدة

أخبار بالغة السوء لتشكيلة برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز تتعلق بلاعبه بيدري، الذي كانت حالته تدعو للتفاؤل حيال المشاركة في الكلاسيكو المقبل ضد ريال مدريد.

بيدري غادر تدريبات برشلونة اليوم ولم يستطع إكمالها، صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن مشاركته في الكلاسيكو عمليًا باتت مستحيلة.

وصحيفة "آس" بدورها أكدت أن تعافي بيدري سيستغرق أسبوعين آخرين على الأقل، وقد يلحق بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد في أول أسبوع من شهر أبريل.

الجدير بالذكر أن بيدري كان قد تلقى الإذن الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية، لكن تشافي لا يفضل المخاطرة بأحد أهم نجومه هذا الموسم.