انتكاسة جديدة في دفاع برشلونة قبل رحلة التشيك

إصابة جديدة لملك الإصابات

كشف المدير الفني لبرشلونة ارنستو فالفيردي النقاب عن القائمة المسافرة إلى التشيك، لخوض مواجهة سلافيا براج مساء غد الأربعاء في ختام مباريات الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروب.

وبحسب البيان الذي نشره موقع النادي الرسمي، فقد استقر فالفيردي على قائمة الـ20 لاعبًا، وأيضًا على الغائبين، في مقدمتهم الفرنسي صامويل أوميتيتي بداعي الإصابة، التي وصفها البيان بالطفيفة,

ونفس الأمر بالنسبة لسيرجي روبرتو، هو الآخر لم يتعاف من إصابته في الركبة، بالإضافة للثنائي آلانيا وكارليس بيريز بقرر فني.

أونانا يفسر .. لماذا أعطى ظهره لبرشلونة وباريس سان جيرمان؟

وأوضح البيان، أن بطل العالم الذي قضى الأشهر الماضية في صراعه مع لعنة الإصابات، عانى من إصابة جديدة بكدمة في ركبته اليسرى أثناء مشاركته في تدريبات اليوم الثلاثاء الصباحية، ما أجبر المدرب على استبعاده من القائمة المسافرة إلى التشيك.



الليلة 🤩



كلوب بروج 🆚 باريس سان جيرمان

جالطة سراي 🆚 ريال مدريد



أولمبياكوس 🆚 بايرن ميونخ

توتنهام 🆚 النجم الأحمر



شاختار دونيتسك 🆚 دينامو زغرب

مانشستر سيتي 🆚 أتلانتا



أتليتكو مدريد 🆚 باير ليفركوزن

يوفنتوس 🆚 لوكوموتيف موسكو#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/3lGBOkjY5R — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 22, 2019

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يتقاسم صدارة المجموعة مع بوروسيا دورتموند، لكل منهما أربع نقاط، بفارق 3 نقاط عن إنتر وأربعة عن مضيف البرسا.