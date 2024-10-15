انتكاسة أخرى لألابا.. أنشيلوتي يفقد الأمل ويطلب مدافعًا من ريال مدريد!

النادي الملكي يواجه مشكلة كبيرة في خطه الخلفي..

يعاني ريال مدريد من مشاكل قوية في قلب الدفاع، بعد أن تعقدت مسألة عودة دافيد ألابا من الإصابة الكبيرة التي المت به.

وتعقدت إصابة ألابا بسبب مشكلة في غضروف ركبته اليسرى، التي خضع لعملية جراحية بها في ديسمبر الماضي بعد الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي، وفقًا لصحيفة "سبورت".

ويتعافى ألابا من 11 شهرًا، ولكن لم ير النور بنهاية النفق إلى الآن، بل إن هناك مخاوف من الأسوأ، الذي قد يؤثر بشكل أكبر على مسيرة اللاعب النمساوي الرياضية.

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ويملك ريال مدريد 3 مدافعين هم إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر وخيسوس فاييخو، لكنه لا يثق في الأخير، ويعطي الدقائق لأوريليان تشواميني بدلًا منه، مع عدم جاهزية الشاب جاكوبو رامون للعب مباريات على أعلى مستوى.

صحيفة "سبورت" تشير إلى أن أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد جلب قلب دفاع للقائمة في الشتاء، بعد أن فشل الملكي في ضم ليني يورو الصيف المنصرم.

كما كشف إيدو بيدال صحفي "أوندا سيرو" أن ريال مدريد يبحث بالفعل عن صفقة انتقال في سوق الانتقالات الشتوية، لأنه من غير المرجح أن يعود ألابا؛ فهو يعاني من تمزق في الغضروف، مما يتسبب في احتكاك عظام ركبته ببعضها البعض ويعاني من آلام شديدة.