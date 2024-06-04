انتقم لنفسه .. رياض محرز "يصدم" الاتحاد الجزائري بهذا القرار!

ماذا فعل رياض محرز؟..

يبدو أن الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، قد "انتقم" لنفسه؛ من ما اعتبره تشويه لسمعته، أمام جماهير منتخب بلاده.

محرز لم يشارك في أي مباراة مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا "الأخيرة"؛ حيث سيغيب أيضًا عن مباراتي غينيا وأوغندا القادمتين، في فترة توقف شهر يونيو الجاري، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقًا لموقع "fennecfootball"، مساء اليوم الثلاثاء، رفض نجم النادي الأهلي، "الدعوة" التي تحصل عليها مؤخرًا، من الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الموقع الجزائري الناطق باللغة الفرنسية، كشف عن توجيه اتحاد الكرة المحلي، "دعوة" إلى رياض محرز؛ من أجل مشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا، مساء يوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات، إلى جانب عددٍ من الأسماء الرنانة، في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي حاليًا.

وأعلن الموقع أن رفض محرز، الحضور لمتابعة المباراة من "المنصة الشرفية"؛ يأتي كـ"انتقام" من الاتحاد الجزائري والمدير الفني، بعد تصويره أمام الجماهير، على أنه لا يرغب في اللعب بقميص المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للجزائر، كان قد أكد على أنه اتفق مع رياض محرز، على ضمه إلى المنتخب الوطني، عندما يكون مستعدًا لذلك؛ إلا أنه لم يتلق أي مكالمة بعدها من نجم الأهلي، وهو ما يدل على عدم جاهزيته للعودة؛ على حد قوله.