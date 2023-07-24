انتقدوه فهكذا تصرف! رونالدو ينتقم بطريقته الخاصة من صحيفة برتغالية

ماذا فعل رونالدو؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يخطط للاستثمار في الإعلام ببلاده خلال الفترة المقبلة.

ويرغب رونالدو، في شراء أسهم بشركة "كوفينا" أحد أكبر شركات الإعلام بالبرتغال إلى جانب مجموعة من المستثمرين الذين يسعون لشرائها، حيث يتطلع النجم البرتغالي لامتلاك نسبة الأغلبية في أسهمها، التي تقدر قيمتها بـ 75 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "El País" قدم رونالدو من خلال شركة "Expressão Livre" التي هو جزء منها عرضًا للاستحواذ على شركة كوفينا، وهي المجموعة التي تنتمي إليها مجلة Sábado و CM TV و El Correio da Manhã.

وكان بين رونالدو وشركة كوفينا، مشاكل كثيرة بسبب المعلومات التي تنشرها عنه، ومن بين أكثر القضايا شهرة في نزاعاتهم المعلومات حول المخالفات والمقابلة التي نشروها مع العامل الذي اعتنى بابنه الأكبر بعد طرده والمعلومات التي قالوا إنهم اضطروا فيها لدفع تعويضات كبيرة لمضايقتهم على الشبكات الاجتماعية.

وقالوا سابقًا إن ريال مدريد دعى رونالدو لتوقيع اتفاقية سرية مع كاثرين مايورجا، العارضة التي اتهمته باعتداء جنسي في لاس فيجاس ونشروا معلومات تنتهك شرف والدته دولوريس أفيرو.

ورفض كريستيانو، الإجابة على أسئلتهم في المؤتمرات الصحفية واتخذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقه في الخصوصية ضدهم، وقام بالقاء ميكروفون صحفي من قناة CM التابعة للشركة عندما سأله سؤالاً في عام 2016.