انتقام إلهي للسعودية .. أزمة كبرى تهدد بـ"طرد" جوردان هندرسون من أياكس

ماذا يحدث مع جوردان هندرسون؟..

بعد 5 أشهر فقط من رحيله عن السعودية.. يواجه متوسط الميدان الإنجليزي جوردان هندرسون، أزمة كبرى داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي.

هندرسون انتقل من العملاق الإنجليزي ليفربول إلى الاتفاق السعودي، في صيف عام 2023؛ لكنه رحل بعد 6 أشهر فقط، وتحديدًا في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، إلى أياكس أمستردام؛ ليصرح قائلًا وقتها: "ارتكبت خطأ بالذهاب إلى دوري روشن.. وأنا سعيد الآن".

هذه السعادة يبدو أنها لن تطول كثيرًا؛ حيث فجرت صحيفة "The Athletic" البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن رغبة النادي الهولندي، في التخلي عن هندرسون، في الميركاتو الصيفي القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة الشهيرة كشفت مساء اليوم الجمعة، عن أن أياكس أمستردام يُعاني من أزمة مالية كبيرة؛ لذلك يريد التخلص من متوسط الميدان الإنجليزي، الذي يحصل على أعلى راتب، في الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت إلى أنه - حتى اللحظة -، لم يظهر اهتمام من أي نادٍ، بالتعاقد مع جوردان هندرسون، البالغ من العمر 33 سنة، خلال الميركاتو الصيفي.

وشددت الصحيفة، على أن عودة لاعب الاتفاق السعودي السابق، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، خلال الفترة القادمة؛ تبدو صعبة للغاية.

جدير بالذكر أن هندرسون، لعب 19 مباراة مع نادي الاتفاق، صنع خلالها 5 أهدف، قبل أن يشارك في 10 لقاءات بقميص أياكس أمستردام، قدّم فيهم 3 تمريرات حاسمة.