هل تتذكرون ذلك اليوم في 2019 حين اعتدى أحد مشجعي نادي برمينجهام على جاك جريليش الذي كان لاعبًا في ذلك التوقيت بين صفوف أستون فيلا؟.
هذا المشجع فارق الحياة بشكل مفاجئ، وتم العثور على جثته بأحد المنازل في برمينجهام وقد وافته المنية ولا تزال التحقيقات تجري حول سبب وفاته.
تعود شهرة "بول ميتشيل" إلى عام 2019 حين أرسل إلى السجن بسبب اقتحام ملعب مباراة برمينجهام وأستون فيلا وتعرضه بالضرب لجاك جريليش ليرديه ساقطًا على أرضية الميدان.
ميتشيل أرسل قبلاته وتحياته للجمهور الحاضر في الملعب آنذاك وحبس لمدة شهر من أصل 14 أسبوعًا حكم بها عليه، وقال إنه لم يندم على تصرفه آنذاك تجاه جريليش.
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