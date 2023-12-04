انتقامًا من الخسارة؟ .. أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة والأخير يطلب إعارة جديدة!

النادي الكتالوني فاز بهدف نظيف مساء الأحد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة من نادي برشلونة لحسم ملف ضم اللاعب جواو فيليكس لصفوف فريقه بشكل نهائي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن نادي أتلتيكو مدريد يقيم اللاعب البرتغالي بحوالي 70 أو 80 مليون يورو.

الصحيفة أوضحت أن برشلونة غير مستعد على الإطلاق لدفع ذلك المبلغ لنظيره العاصمي في ظل حالته الاقتصادية الحالية، لكنه يفكر في مخرج آخر من أجل ضم اللاعب لموسم جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث أكدت أن برشلونة سيسعى لطلب استعارة جواو فيليكس لمدة موسم آخر بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل وجود فترة طويلة متبقية في عقده مع أتلتيكو مدريد.

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جدير بالذكر أن عقد جواو فيليكس في صفوف أتلتيكو مدريد ينتهي بحلول صيف 2029 لكن علاقته مع نجوم النادي العاصمي ومدربه دييجو سيميوني تمر بفترة توتر واضحة.