بعد انتقال نيمار للهلال .. كريستيانو رونالدو يتفاوض مع نجم عالمي للانضمام إلى النصر!

رد فعل كريستيانو رونالدو على صفقة نيمار

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"ما هو رد فعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؟".. سؤال طرحه الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة؛ بعد تعاقد نادي الهلال، مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

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الهلال أعلن أمس الثلاثاء، التعاقد مع نيمار "31 سنة"؛ لمدة موسمين، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تتراوح قيمتها بين 80 إلى 90 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. ألمح الإعلامي الرياضي عبد الكريم الزامل، إلى عدم ارتياح رونالدو وزملائه في نادي النصر، من صفقة انتقال الساحر البرازيلي، إلى الزعيم الهلالي.

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وكتب الزامل عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا: "اعتقد.. كريستيانو ورفاقه في النصر، سيكون وضعهم صعبًا، عندما يواجهون الهلال، مرة أخرى".

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي علي الحربي، عن كواليس مثيرة في ميركاتو نادي النصر؛ بعد ساعات قليلة من انتقال نيمار، إلى وصيف بطل العالم للأندية.

وأعلن الحربي عبر حسابه بمنصة "إكس"، تواصل رونالدو، مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا؛ لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن النصر، تفاوض بالفعل مع سيلفا؛ قبل أن يعرض عليه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مبلغًا ماليًا ضخمًا؛ لتجديد عقده مع الفريق.

وأكد علي الحربي، على أن العالمي، قد يقدّم عرضًا جديدًا إلى النجم البرتغالي، أعلى ماليًا من عرض مانشستر سيتي؛ قائلًا: "النصر لو يضغط أكثر.. بيوقع مع اللاعب، الذي يرغب في خوض تجربة جديدة".

جدير بالذكر أن برناردو سيلفا، كان أحد أهم أهداف الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي، كما يعتبر اللاعب، الحلم الأكبر للعملاق الإسباني برشلونة، في كل سوق انتقالات.

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