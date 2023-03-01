انتقال سيرخيو راموس للنصر قد يفشل بـ "إصابة"!

حسابات النصر في صفقة سيرخيو راموس قد ترتبك

قد يتغير مستقبل الإسباني سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، بين عشية وضحاها؛ فإصابة زميله بريسنيل كيمبيمبي قد تغير وضعه مع الفريق.

وأصيب المدافع الفرنسي خلال مباراة فريقه مع مارسيليا في الدوري الأحد الماضي بقطع في وتر أخيل ما قد يغيبه عن الملاعب حتى الشتاء المقبل.

وينتهي عقد راموس، 36 سنة، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ولم يفتح ناديه خطوط الاتصال معه للتجديد، لكن إصابة كيمبيمبي قد تمنح سيرخيو فرصة للتجديد لمدة موسم آخر لتعويض غياب زميله.

وفي نفس الوقت يخطط سان جيرمان للتعاقد مع ميلان سكرينار قلب دفاع إنتر، وهو ما كان سينهي مشوار راموس مع الفريق الإسباني الذي لعب له 33 مباراة هذا الموسم بكل المسابقات لكن بإصابة بريسنيل قد تربك كل الأوراق.

وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن إمكانية انتقال راموس لنادي النصر السعودي ليلعب بجوار زميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو.