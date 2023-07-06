انتقال حكيم زياش إلى النصر لا يزال ممكنًا .. "شرط الـ40% السعودي"

هل تتم الصفقة التي حيرت العالم؟!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يبدو أن نادي النصر، لا يزال لم يسحب عرضه المقدم إلى النجم المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي الإنجليزي.

الساعات الماضية شهدت أخبارًا عديدة؛ بشأن سحب النصر، عرضه إلى زياش، وسط اتهامات من مصادر مقربة من اللاعب في تصريحات خاصة لـ"GOAL"، بتسريب شائعات كاذبة من السعودية، عن فشل النجم المغربي، في الفحوصات الطبية.

الإعلامي الرياضي مات لو أعلن في وقتٍ سابق من اليوم الخميس، أن صفقة انتقال حكيم زياش، إلى المملكة العربية السعودية، لا تزال ممكنة.

وكتب لو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينا القصيرة "تويتر": "هُناك اعتقاد؛ بأنه لا يزال بإمكان اللاعب، الانتقال إلى السعودية من تشيلسي، خلال الصيف الحالي".

معلومات لو أكدها الإعلامي الرياضي الآخر جيمس بينج، والذي كشف عن تفاصيل مثيرة؛ بشأن انتقال زياش "المحتمل"، إلى نادي النصر.

وأكد بينج عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، على أن النصر، لم يسحب عرضه إلى زياش؛ إلا أن المفاوضات تنص على أنه في حال أثبتت الفحوصات سلامة اللاعب، سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ15 مليون يورو.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "أما إذا أثبتت الفحوصات؛ أن النجم المغربي، لن يستطيع لعب الموسم بأكمله، بسبب حالته البدنية ومشاكله مع الإصابات؛ سيتم خفض الراتب المعروض عليه، بنسبة 40%".

وأشار جيمس بينج، إلى أن المملكة العربية السعودية، وضعت شرطًا أساسيًا في مفاوضاتها مع النجوم العالميين؛ يتعلق بمدى قدرتهم على المشاركة في جميع مباريات الموسم.