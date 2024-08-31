"الدوري الإيطالي لن يدفع هذا الرقم!".. نجم فولهام إلى الدرجة الثالثة في صفقة ضخمة

انتقال يثير الجدل في إنجلترا.. ويستفز فابريتسيو رومانو للتعليق!

في صفقة جديدة من نوعها، أبرم بيرمنجهام سيتي اتفاقه بشكل كامل مع فولهام بشأن انتقال الإنجليزي جاي ستانسفيلد إلى صفوف الفريق.

اللافت هو انتقال ستانسفيلد من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى (ثالث الدرجات في إنجلترا خلف البريمييرليج والتشامبيونشيب) بعقد دائم.

هذا بالإضافة إلى قيمة الصفقة الكبيرة للغاية قياسًا لتلك التفاصيل، فقد كلفت خزائن بيرمنجهام سيتي 15 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى 5 ملايين إسترليني أخرى تحسمها المتغيرات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو كان قد تهكم في وقت سابق عبر بث مباشر على "Caught Offside" على الصفقة، قائلًا إن أندية الدوري الإيطالي برمتها لم تدفع هذا الرقم!.

ما دفع بيرمنجهام إلى تلك الصفقة، هو أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بات معشوق الجماهير بعدما قضى الموسم الماضي معارًا من فولهام، فنجح في تسجيل 13 هدفًا خلال 37 مباراة مع فريق ملعب سانت أندرو، وحقق لقب لاعب الموسم في بيرمنجهام سيتي.

ولم يكن من السهل أن ترى جماهير بيرمنجهام ستانسفيلد وهو يخوض مباراة مع فولهام ضد فريقهم في كأس كاراباو، بل ويسجل في شباكهم!.