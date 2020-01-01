ليون يقدم خدمة لمانشستر سيتي وبرشلونة

ترقب من عمالقة أوروبا لقرار النادي الفرنسي

قرر نادي ليون الفرنسي، الاستسلام في معركته للحفاظ على حسام عوار لاعب وسط الفريق، وبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

عوار جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية على مدار الموسمين الماضيين، كان أبرزها مانشستر سيتي وبرشلونة ويوفنتوس، بوجود تمسك من ليون بخدماته.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن عوار اقترب من نهاية مغامرته مع ليون، بعد إعلان النادي الاستعداد التام للسماح له بالرحيل.

المزيد من الفرق

وتعتبر أحد أهم الأسباب التي دفعت النادي لاتخاذ هذا القرار، هو إلغاء الدوري الفرنسي وعدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، مما يضعه في أزمة مالية كبيرة.

ووضع ليون قيمة 50 مليون يورو كحد أدنى لبيع صاحب الـ21 سنة، وسط شكوك حول قيام أي من المهتمين بضمه، بتلبية هذه المطالب خلال الأزمة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية بسبب توقف النشاط الرياضي وانتشار فيروس كورونا.

مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا، هو النادي الأكثر اهتماماً بضم عوار، لإعجاب الإسباني بقدرات اللاعب ذو الأصول الجزائرية، وإجادته المهام الدفاعية والهجومية بخط الوسط.

حامل التابوت الراقص: أتمنى أخذ رونالدينيو وميسي ومارادونا إلى مثواهم الأخير

ريال مدريد وبرشلونة وليفربول .. أبرز القمصان المسربة لموسم 2020-2021

برشلونة كذلك ربما يدخل السوق لضم لاعب وسط جديد، نظراً للأنباء المتزايدة حول إمكانية رحيل أرتور ميلو ليوفنتوس أو إنتر.

يذكر أن عوار لعب 37 مباراة مع ليون قبل التوقف هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف وصنع 7 بقميص النادي الفرنسي.