الانتقالات

تقارير: علي الحبسي يسعى للعودة إلى الدوري الإنجليزي

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الحارس العماني قد يعود للدوري الإنجليزي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على أن العماني علي الحبسي، حارس مرمى فريق نادي الهلال السعودي، يسعى للعودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الحالية.

الحبسي أعلن اليوم الأربعاء، عن رحيله من نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليبحث عن تحدٍ جديد.

وأشار موقع "فوتبول ليج وورلد" الإنجليزي، إلى أن الحبسي أصبح محط أنظار العديد من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

ولم يتم الكشف عن هوية أي فريق يرغب في ضم الحبسي، خلال الصيف الحالي.

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ولعب الحبسي مع الهلال في 42 مباراة خلال الموسمين الماضيين، وكان أحد العناصر الأساسية للموج الأزرق، قبل رحيله.

علي الحبسي لعب للعديد من الأندية الإنجليزية، أبرزها بولتون واندرز عام 2005، وويجان 2010 وريدينج ثم الهلال.

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