سانشو يطلب الرحيل ومانشستر يونايتد يفضل الانتظار

هل يعود اللاعب من بوابة الغريم التقليدي لفريقه السابق؟

استقر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أخيراً على سعر جناحه جادون سانشو، تمهيداً للتخلي عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ20 سنة يعتبر أحد أبرز المواهب الأوروبية في الفترة الأخيرة، وجذب أنظار العديد من الأندية الطامحة في ضمه.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن دورتموند يعتبر نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد، الطرف الوحيد الذي يمكنه تلبية مطالبه المالية لبيع اللاعب.

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وأوضحت أن دورتموند أعلن استعداده لبيع سانشو في حالة الحصول على مبلغ لا يقل عن 129 مليون يورو، وهو السبب الذي جعل بعض الأندية تصرف النظر عن الصفقة.

ومن جانبه يرحب سانشو كثيراً بهذه الخطوة، حيث يريد العودة مرة أخرى لإنجلترا، بعد 3 سنوات قضاها في ألمانيا عقب رحيله عن مانشستر سيتي.

مانشستر يواجه منافسة شرسة من ريال مدريد وليفربول على ضم الدولي الإنجليزي، ولكنه ينتظر مصيره من التأهل لدوري أبطال أوروبا، لتوفير الأموال اللازمة لشراء اللاعب.

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سبب آخر يدفع مانشستر للانتظار، وهو إمكانية تخفيض دورتموند للسعر المطلوب، بسبب الأزمة المالية الحالية التي تمر بها الأندية بعد انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

يذكر أن سانشو لعب 43 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، ونجح في التسجيل 20 مرة بقميص النادي الألماني، وصنع نفس العدد من الأهداف.