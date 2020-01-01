ديباي يعلق على أنباء اقترابه من برشلونة

الهداف الهولندي قد يرحل في يناير

علق المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، على إمكانية رحيله عن ليون، وانتقاله إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

برشلونة حاول ضم اللاعب بمقابل مخفض الصيف الماضي، ولكنه فشل في الاتفاق مع ليون على قيمة الصفقة.

عقد ديباي ينتهي مع النادي الفرنسي في يونيو 2021، وهناك بعض التقارير أشارت إلى محاولة أخرى من برشلونة لضم اللاعب في يناير.

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وفي هذا السياق قال ديباي في تصريحات صحفية:"بصراحة لدينا فريق رائع هنا، لا أعرف ما سيحدث العام المقبل، أنا الآن مع ليون وأقود الفريق وأريد الفوز بالبطولات".

وأضاف:"هدفي الرئيسي هو الحفاظ على أهميتي مع ليون، لو قمت بالتفكير في مستقبلي الآن سأفقد تركيزي، لذلك أفضل التفكير في ليون وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأما عن مفاوضات برشلونة بالتحديد:"لا يمكنني قول أي شيء عن ذلك، أنا هنا الآن، هناك العديد من الأندية الأخرى التي تريد ضمي أيضًا".

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أين وصلت الأمور في برشلونة؟ نجوم الفريق الكتالوني لا يتحدثون سويًا!

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 سنة، نجح في تسجيل 6 أهداف وقام بصناعة 4 في 14 مباراة مع ليون بكل البطولات هذا الموسم.