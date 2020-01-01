خطة جديدة تنقل لاوتارو إلى برشلونة بنهاية يوليو

برشلونة يرفض التراجع أو الاستسلام

يرفض نادي برشلونة الإسباني، فكرة التراجع عن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بييرو أوسيليو المدير التقني لإنتر، خرج مؤخراً في تصريحات صحفية لـ"سكاي سبورت" الإيطالية، محاولاً إحباط برشلونة مؤكداً أن لاوتارو ليس للبيع.

أوسيليو أكد أن السبيل الوحيد لرحيل لاوتارو إلى برشلونة، هو دفع قيمة الشرط الجزائي بعقده، والتي تصل إلى 111 مليون يورو.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أشارت إلى عدم تأثر النادي الكتالوني بهذا الحديث، مواصلاً المضي قدماً نحو إقناع اللاعب بالانتقال لصفوفه.

وأوضحت أن برشلونة اتفق بالفعل بشكل مبدئي على لاوتارو، ويحتاج فقط للاتفاق على قيمة الانتقال مع إنتر، وهي العقبة الوحيدة أمام الصفقة.

الخطة الحالية هي الانتظار حتى أول أسبوعين من شهر يوليو، حيث يزول بعدها مفعول الشرط الجزائي بعقد اللاعب، ويتم التعامل بعدها معه على قيمته السوقية الطبيعية.

ومن المتوقع أن يرضخ إنتر لهذه الخطة، نظراً لعدم وجود أي منافس قوي لبرشلونة على ضم لاوتارو، بالإضافة لرغبة الأرجنتيني الواضحة بالرحيل للفريق الإسباني.

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وسيحاول النادي الإيطالي، تحقيق أفضل استفادة مالية ممكنة في حالة نجاح خطة برشلونة، بعدم التخلي عن اللاعب بأقل من 70 مليون يورو، لتسير الأمور نحو انتقال لاوتارو بشكل نهائي مع نهاية شهر يوليو القادم.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة لفت أنظار برشلونة، بعد تألقه مع إنتر هذا الموسم، بتسجيل 16 هدفاً وصناعة 4 في 31 مباراة مع إنتر هذا الموسم، قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.