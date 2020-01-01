بن ناصر يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه

هل يرحل النجم الجزائري عن النادي الإيطالي؟

اعترف النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، بفخره الشديد بسبب أنباء انتقاله لريال مدريد أومانشستر سيتي أوباريس سان جيرمان.

بن ناصر قدم مستويات مميزة مع ميلان خلال الموسم الحالي، وارتبط بالرحيل عن الفريق بمبلغ 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي.

بعض التقارير الصحفية أكدت أن هذا الشرط مفعوله لا يبدأ قبل يونيو 2021، ولذلك يفضل بن ناصر بذل كل ما لديه من أجل ميلان، بدلاً من التفكير في الرحيل.

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وقال الجزائري في تصريحات صحفية:"لا أعلم أي شيء عن المستقبل، مهمتي تقتصر على مساعدة فريقي بكل ما أملك في الملعب".

وأضاف:"تركيزي مع ميلان فقط، الفريق الذي يجعلني أشعر بالسعادة، ولكن بكل تأكيد أشعر بالفخر بسبب اهتمام العديد من الأندية بضمي".

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يذكر أن صاحب الـ22 سنة الذي انضم لميلان الصيف الماضي بـ16 مليون يورو، لعب مع الفريق الإيطالي 24 مباراة هذا الموسم حتى الآن.