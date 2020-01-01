برشلونة يحاول خطف ميسي الجديد من مانشستر يونايتد

هل ينجح النادي الإسباني في الحصول على الموهبة الأرجنتينية؟

كشف بابلو كافاييرو المدير الرياضي لنادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني، بالحصول على خدمات اللاعب الشاب تياجو ألمادا.

صاحب الـ19 سنة ظهر لأول مرة مع فيليز الموسم الماضي، وأصبح قريباً من المشاركة في 50 مباراة بقميص الفريق الأول.

مستوى اللاعب المميز لفت أنظار العديد من الأندية تجاهه، أبرزها مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد والآن برشلونة ينضم للسباق.

المزيد من الفرق

وقال كافاييرو في تصريحات لشبكة "TNT" الأرجنتينية:"أعلم أن برشلونة حاول التعاقد مع ألمادا، ولكني أؤمن بضرورة استمراره معنا حتى ينضج بشكل أكبر".

وأضاف:"لو وصلنا أي عرض لا يُقاوم للحصول على خدماته ربما ننظر له بجدية كبيرة وقد نوافق على رحيله".

ويأتي حديث المدير الرياضي لفيليز بعد ما قاله أحد أعضاء مجلس إدارة النادي منذ أيام قليلة، حول الترحيب برحيل ألمادا في حالة وصول العرض المناسب، حيث أشار إلى وجود بعض المحاولات الإيطالية لضمه.

يذكر أن ألمادا الذي يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، وأُطلق عليه لقب "ميسي الجديد"، ظهر في 25 مباراة مع فيليز بكل البطولات هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 2 بقميص الفريق الأرجنتيني.