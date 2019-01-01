رسميًا - الفتح يتعاقد مع محمد الضو لمدة موسمين

الفتح يواصل تدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجحت إدارة نادي الفتح السعودي، في التوقيع مع محمد سيد الضو، لاعب وسط فريق نادي أحد، لمدة موسمين مقبلين.

وأعلن نادي الفتح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التعاقد مع الضو، لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل.

التعاقد مع الضو جاء بناءً على توصية من فتحي الجبال، بعد متابعته ومشاهدة ما يملكه من إمكانيات ستجعله إضافة لفريق الفتح.

📝 إدارة نادي #الفتح تتعاقد مع لاعب خط الوسط "محمد سيد الضو" من مواليد المملكة بعقد احترافي يمتد لسنتين . pic.twitter.com/xt6jncNbxq — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) June 28, 2019

وشهدت مراسم التوقيع، حضور عضوي مجس إدارة الفتح، كلًا من مشاري السعدون وحسن الجبر.

وعبر محمد الضو عن سعادته الكبيرة بالانضمام لنادي الفتح، ليؤكد رغبته في تقديم أفضل ما لديه، لخدمة الفريق الفترة المقبلة، وتحقيق نتائج مميزة.

يأتي ذلك ضمن إطار سعي إدارة نادي الفتح، لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.