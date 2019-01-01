الانتقالات

الأهلي السعودي يستهدف التعاقد مع مدافع يوفنتوس السابق

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برانكو إيفانكوفيتش يستهدف دعم دفاع الفريق بثنائي مميز
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تحول بوصلة مسؤولي نادي أهلي جدة السعودي نحو اللاعب الدولي الأورجوياني خوزيه كاسيريس من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

التقارير أشارت إلى أن برانكو إيفانكوفيتش يستهدف دعم دفاع الفريق بثنائي مميز، قبل بداية الموسم الجديد، وتم طرح اسم كاسيريس ضمن هذه الأسماء.

العديد من التقارير الأرجنتينية تحدثت عن اقتراب مدافع النادي الأهلي باولو دياز من الرحيل عن فريقه واللعب بقميص ريفر بليت الأرجنتيني بعدما أبدى اللاعب رغبته في ذلك.

وقد يُساهم رحيل دياز في تمسك إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع المدافع الأورجوياني صاحب الخبرات المميزة والطويلة في الملاعب الأوروبية.

اختيارات المحررين

 كاسيريس سبق له اللعب ليوفنتوس الإيطالي وبرشلونه وفياريال وإشبيليه، وهو ما يجعله يتفوق على العديد من الأسماء المتاحة للفريق.

يُذكر أن بعض التقارير كانت قد تحدثت عن دخول الدولي المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون ضمن خيارات النادي الأهلي لضمه في الميركاتو الصيفي.

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