انتقادات لاذعة للاعبي الزعيم .. "الهلال شوه سمعة الدوري السعودي بما فعله أمام الحزم!"

الهلال فاز بنتيجة 9-0 أمام الحزم، وهناك من يهاجم لاعبيه!

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بينما هناك من استمتع بأهداف الهلال التسعة أمام الحزم، هناك على الجانب الآخر من لم يكن راضيًا عن اللقاء، وخرج مهاجمًا الزعيم ولاعبيه..

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الزعيم دك حصون الحزم أمس السبت، بتسعة أهداف نظيفة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ليشهد دوري المحترفين لأول مرة منذ انطلاقه هذه النتيجة.

لكن النتيجة أزعجت الإعلامي الرياضي عبد الكريم الزامل، الذي اعتبرها تشويهًا للدوري السعودي، فقال خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "من الطبيعي أن يفوز الهلال، لكن ما هو ليس طبيعيًا أن يفوز بهذه النتيجة، التي اعتبر أنها تشوه الدوري، مثل هذه النتائج في أي دوري في العالم مشوهة للدوري، لأنها تعطيك انطباعًا أن هناك فارق كبير بين الأندية وبعضها، وهذا لا يخدم المنافسة ولا يخدم سمعة المسابقة، في النهاية الهلال يستحق الفوز ومؤهل له حتى قبل المباراة، ومن الممكن أن يفوز بثلاثيات ورباعيات".

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وأضاف: "حارس الحزم التونسي أيمن دحمان إفريقي دولي، كيف يظهر بهذا الشكل؟، لقد كان سببًا في نصف الأهداف، هناك الكثير من علامات الاستفهام!، كيف كان اختياره؟، الأهداف التي استقبلها لا يمكن أن يستقبلها حارس مبتدئ أو ناشئ!".

الإعلامي الرياضي اختتم: "أتمنى ألا تتكرر مثل هذه النتائج في الدوري، من المفترض ألا نرى أكثر من خمسة أهداف بالكثير في أي مباراة، لكن نصل ثمانية وتسعة وعشرة فهذا مرفوض، حتى لو حدثت مثل هذه النتائج في الدوري الإنجليزي، نحن لا نتمناها في دورينا مهما كان اسم الفريق مسجلها".

يشار إلى أن الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة 38 في صدارة جدول الترتيب مبتعدًا عن النصر؛ صاحب الوصافة، بأربع نقاط، فيما تجمد الحزم عند سبع نقاط في المركز الـ18 والأخير.

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