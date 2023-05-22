انتقادات قاسية لسالم الدوسري .. "مهووس بشكله ويجري عمليات تجميل!"

موسم للنسيان بالنسبة لسالم الدوسري فالانتقادات تنهال عليه من كافة الاتجاهات!

استكمالًا للفترة غير الجيدة التي يمر بها سالم الدوسري؛ جناح الهلال السعودي، حاليًا من انتقادات جماهيرية وحملات هجوم كبيرة، وجه الإعلامي الرياضي تركي السهلي انتقادات شديدة القسوة للتورنيدو.

ما يمر به الدوسري حاليًا يرجع لتراجع مستواه في الكثير من فترات الموسم الجاري، والتي كان آخرها تواضع مستواه في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني، وتعرضه للطرد المباشر، إثر اعتداء غريب على لاعب الخصم دون كرة، وهو ما حرم فريقه منه في الإياب.

وقال السهلي، خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "أتابع حساب الدوسري على تطبيق سناب شات، هو لا يعرف كيف يصدر شخصية له، هو نجم ولاعب كبير بدليل إشادة ليونيل سكالوني؛ المدير الفني للأرجنتين به، لكنه مهووس بشكله وطريقة تعبيره عن نفسه بالعطور وقصات الشعر والشماخ والسيارات، هذا ليس شأنه الداخلي، هو لا يلعب في الشارع كي نقول هذا شأنه الداخلي".

أضاف: "عندما تراه، تسأل نفسك ماذا يفعل هذا؟، هل هو عارض أزياء؟، ما يفعله ليس له علاقة بكرة القدم سواء نظراته أو ثيابه أو نظراته أو إيماءاته، أعتقد أنه من هوسه بشكله، أجرى عمليات تجميل سواء في أنفه أو تكبير بعض المناطق، وبدأ يحب شكله بشكل كبير، لذلك يصدره أكثر من أدائه في الملعب، والدليل أن هوسه هذا أسقطه في نهائي آسيا".

جدير بالذكر أن الهلال خسر اللقب الآسيوي بالتعادل في الذهاب 1-1، والخسارة في الإياب في سايتاما بهدف نظيف.