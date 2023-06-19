انتفاضة جماهيرية .. "الهلاليون يطردون نجمهم لضم هذا اللاعب والاتحاد يشمت في سعود عبد الحميد"!

انتفاضة جماهيرية كبرى لتسريع تعاقد نادي الهلال مع هذا اللاعب العالمي!

انتفضت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ لضم أحد النجوم العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال لم يستطع تسجيل صفقات جديدة، في صيف 2022 ويناير 2023؛ على خلفية قضية تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، بعد توقيعه للغريم النصر، عقب دخوله الفترة الحرة.

جماهير الزعيم دشنت هشتاجًا باسم "#كلنسيلو_مطلب_الهلاليين"، أصبح الترند رقم 1 في المملكة العربية السعودية، خلال ساعات قليلة؛ وذلك بعد التقارير التي أشارت إلى تفاوض صندوق الاستثمار السعودي، مع الظهير البرتغالي.

جواو كانسيلو البالغ من العمر 29 سنة، والذي يجيد في الظهيرين الأيمن والأيسر، بات على أعتاب الرحيل عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نهائيًا؛ بعد خلافات عنيفة مع المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

ويرفض بايرن ميونخ الألماني، تفعيل بند شراء الظهير البرتغالي، بعد استعارته في يناير الماضي، كما يعجز برشلونة الإسباني، على دفع قيمة اللاعب؛ من أجل ضمه إلى صفوفه، ما يفتح الطريق أمام انتقاله إلى الملاعب السعودية.

وفي هذا السياق.. اعتبرت الجماهير الهلالية، أن كانسيلو يملك الحل السحري، لتخليص الفريق الأول من مشكلة مركز الظهير الأيسر؛ بعد إصابات ياسر الشهراني المتكررة، وانخفاض مستواه كثيرًا، وعدم وجود البديل.

من ناحيتها.. سخرت جماهير الاتحاد، من سعود عبد الحميد، ظهير أيمن نادي الهلال، وذلك بعد مطالبات عشاق الزعيم بالتعاقد مع كانسيلو، معتبرين أن اللاعب الدولي السعودي، سيدفع الثمن غاليًا، في حال ضم اللاعب البرتغالي.

جدير بالذكر أن سعود، أحد أبناء نادي الاتحاد، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل أن يرفض التجديد مع الفريق الأول لكرة القدم، ويفضل الانتقال إلى الهلال، في يناير من عام 2022.