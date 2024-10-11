انتعاش كبير في الخزائن.. الكشف عن مكاسب برشلونة من العودة إلى كامب نو

برشلونة يطمح في جني المال...

تأمل إدارة برشلونة، في حصد بعض الأموال لإنعاش خزائنه، عند عودة الفريق لخوض مبارياته على ملعب كامب نو، عقب نهاية التجديدات المقامة في معقل الفريق الكتالوني.

وكانت إدارة برشلونة، قد كشفت عن نيتها في العودة لخوض المباريات على ملعب كامب نو، قبل نهاية العام الحالي، أو على أقصى تقدير في بداية شهر فبراير القادم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن عودة برشلونة، إلى ملعب كامب نو، قد تمنح الفريق الكتالوني أرباح قد تصل إلى 28 مليون يورو، حيث من المتوقع أن تصل إيرادات الفريق هذا الموسم 154 مليون يورو، مقارنة بـ 126 مليون، في الموسم الماضي على ملعب مونتجويك.

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وأشار التقرير إلى أن العودة إلى كامب نو، ستساعد برشلونة، في تحسين الوضع الاقتصادي خاصة أن بعض الرعاة يفضلون أن ترتبط علاماتهم التجارية بالملعب الجديد، عن ملعب مونتجويك.

كما من المتوقع أن يحقق برشلونة، هذا الموسم 446 مليون يورو، من الأعمال التجارية، مقارنة بـ 374 مليون، في الموسم الماضي، وستأتي الزيادة بسبب الرعاة الجدد وزيادة حجم أعمال شركة التسويق الخاصة بالفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن ملعب كامب نو، هذا الموسم من المتوقع أن يعمل بنسبة تشغيل تصل إلى 60%، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التطوير في الملعب في عام 2026.