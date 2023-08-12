انتظروا طويلًا لفعلها .. حساب النصر يسخر من الهلال "وصيف كأس الملك سلمان"

أحمد رفعت
Al Nassr - Al HilalGOAL AR
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حساب النصر يسخر من الهلال

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لم يفوّت حساب نادي النصر على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد تتويج العالمي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، إلا وقام بـ"الطقطقة" على الغريم التقليدي الهلال الذي خسر أمامه المباراة النهائية!

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وفاز النصر على الهلال بـ10 لاعبين في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بهدفين مقابل هدف واحد، ليتوج بأول لقب عربي في تاريخه.

ونشر حساب نادي النصر على "تويتر" صورة تنقسم إلى جزئين، الجزء الأيمن لشخصي يمثل النصر يحتفل مع جماهيره، والجزء الأيسر لشخص حزين يرتدي اللون الأزرق، وهما في حافلة واحدة عائدة إلى الرياض من الطائف.

وعلق حساب النصر على الصورة قائلًا: "يا مسافر من الطائف طريق الهدا، شوف قلبك من البارح أبد ما هدا".

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ومازالت الاحتفالات النصراوية مستمرة، بعدما حقق النصر لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد خروجه الموسم الماضي بدون تحقيق أي لقب.

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127781 الأصوات