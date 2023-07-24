في انتظار موافقة اللاعب .. خدعة الهلال لـ"دفع" رواتب كيليان مبابي التاريخية

كيف ستدفع المملكة العربية السعودية راتب كيليان مبابي التاريخي؟!

لا حديث في وسائل الإعلام العالمية حاليًا، إلا على إمكانية انتقال المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مبابي البالغ من العمر 24 سنة، يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى 30 يونيو 2024؛ حيث يرفض التجديد، متمسكًا بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد "مجانًا"، في الصيف القادم؛ ليتدخل الهلال في الأزمة، محاولًا كسب خدمات اللاعب، لمدة موسم رياضي واحد فقط.

وفي هذا السياق.. أكد الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام؛ بشأن عرض الهلال، راتبًا سنويًا على المهاجم الفرنسي، يُقدر بـ700 مليون يورو "2 مليار و900 مليون ريال سعودي".

ولكن.. رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الإثنين، عن أن المبلغ الصافي الذي سيدفعه الهلال للاعب، لن يتجاوز الـ200 مليون يورو.

وأشار الإعلامي الرياضي الشهير، إلى أن باقي المبلغ، والذي يُقدر بـ500 مليون يورو، سيحصل عليه كيليان مبابي، من الإعلانات التجارية، بالإضافة إلى منحه حقوق الصور كاملة بنسبة 100%.

جدير بالذكر أن مبابي، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في صيف 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي؛ مسجلًا منذ ذلك الوقت، 212 هدفًا وصانعًا 98 آخرين، في 260 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.