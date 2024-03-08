في انتظار تأكيدات "جينيس" .. الهلال يكتب التاريخ بريمونتادا جديدة أمام الرياض

الهلال في طريقٍ مفتوح للتتويج بلقب الدوري..

SHAHID

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلسلة انتصاراته المتتالية، بالفوز على الرياض هذه المرة، بثلاثة أهداف مقابل واحد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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ورفع الهلال بهذه النتيحة، رصيده إلى النقطة 65، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، موسعًا الفارق مع "الوصيف" النصر، إلى 12 نقطة كاملة.

الهلال دخل المباراة بقوة، وسجل هدفًا مبكرًا بـ"أقدام" المهاجم الصربي المتألق أليكساندر ميتروفيتش؛ إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، توغل المهاجم الهلالي عبدالله الحمدان، داخل منطقة الـ18 لفريق الرياض، قبل أن تتم عرقلته من حارس الفريق المنافس؛ ليحتسب الحكم "ركلة جزاء" لمصلحة الزعيم.

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الحكم وبعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، قام بإلغاء ركلة الجزاء؛ بحجة وجود تسلل على الحمدان، في بداية اللعبة، قبل عرقلته من حارس الرياض.

إثارة الشوط الأول لم تتوقف عند ذلك؛ حيث ألغى الحكم، هدفًا سجله الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض أيضًا، وذلك في الدقيقة 20؛ بداعي التسلل على عبدالإله الخيبري.

وبعيدًا عن الجدل التحكيمي.. شهدت الربع ساعة الأخيرة، إثارة كروية بين الفريقين؛ حيث تصدى المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال، لـ3 فرص محققة للتسجيل لنادي الرياض، بينما تفنن ميتروفيتش والنجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في ضياع الفرصة تلو الأخرى للزعيم.

وجاءت أهم لقطة في الشوط الأول من عمر المباراة، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع؛ عندما أهدر ميتروفيتش "ركلة جزاء"، تصدى لها حارس الرياض ببراعة.

الشوط الثاني من مباراة الرياض والهلال

وبدأ الشوط الثاني هادئًا في البداية، قبل أن يتوغل الجامايكي أندري جراي، نجم نادي الرياض، من الناحية اليمنى، مرسلًا عرضية داخل منطقة الـ18 الهلالية؛ حولها قلب دفاع الزعيم علي البليهي، بالخطأ - ولكن بشكل جمالي للغاية - داخل شباك حارس مرماه ياسين بونو، معلنًا تأخر الفريق الأزرق بهدف مقابل لا شيء، في الدقيقة 52.

بعد الهدف.. اندفع جميع لاعبي الهلال إلى الأمام، وواصل إهدار الفرصة تلو الأخرى، وسط تألق حارس الرياض؛ قبل أن يحتسب الحكم "ركلة جزائية" جديدة للزعيم في الدقيقة 63، بعد عرقلة ميتروفيتش.

البديل البرتغالي روبن نيفيش، نفذ الركلة الجزائية هذه المرة، ونجح في إسكانها داخل الشباك في الدقيقة 66؛ معلنًا عن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في النتيجة.

ضغط الزعيم الهلالي لم يتوقف أبدًا، بعد هدف التعادل؛ حيث عاد نيفيش للظهور من جديد، بإرساله عرضية متقنة على رأس البرازيلي ميشايل ديلجادو، التي حولها داخل شباك الرياض، في الدقيقة 76، قبل أن يضيف ميتروفيتش "الثالث"، بركلة جزائية جديدة، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ووصل الهلال بهذا الفوز إلى 27 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات، في انتظار تأكيدات موسوعة جينيس، على أنه "عادل" الرقم القياسي العالمي المسجل باسم نيو ساينتس الويلزي.

جدير بالذكر أن موسوعة جينيس قالت في رسالة إلى صحيفة "الرياضية"، إن الهلال عادل الرقم القياسي العالمي بشكل مبدئي، في انتظار مراجعة المعلومة التي نشرتها صحيفة "الجرافيكو" الأرجنتينية، بأن سبارتا براج التشيكي حقق 50 انتصارًا متتاليًا، في بداية التسعينات من القرن الماضي.

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