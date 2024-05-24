في انتظار الإعلان الرسمي .. يوفنتوس يخطف "صفقة النصر المرتقبة" بـ20 مليون يورو

ضربة جديدة للنصر..

SHAHID

يبدو أن دراما الصيف بدأت مبكرًا، حتى قبل فتح باب الانتقالات بشكل رسمي؛ حيث خسر النصر تقريبًا، صفقة عالمية مهمة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ مع فرصة أخيرة للخروج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يلتقي الغريم الهلال، في المباراة النهائية.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، اقتراب نادي يوفنتوس الإيطالي، من التعاقد مع الحارس ميكيلي دي جريجوريو، خلال الانتقالات الصيفية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

دي مارزيو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع نادي مونزا الإيطالي، الناشط فيه دي جريجوريو؛ للتعاقد مع الحارس البالغ من العمر 26 سنة، مقابل 20 مليون يورو.

الحارس الإيطالي ارتبط بالانتقال إلى النصر، قبل تدخل السيدة العجوز؛ حيث أكد الإعلامي الرياضي إبراهيم العتيق، عن مفاوضات بين إدارة العالمي واللاعب.

جدير بالذكر أن ميكيلي دي جريجوريو، يملك رقمًا استثنائيًا في مسابقة الدوري الإيطالي، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ وهو وصول نسبة تصدياته إلى 80% تقريبًا.

SHAHID