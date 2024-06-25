"في انتظار الإعلان الرسمي" .. نجم الاتحاد إلى الاتفاق

الاتفاق يحصل على "هدفه الصيفي"..

في انتظار الإعلان الرسمي.. حسم نادي الاتفاق السعودي، التعاقد مع أحد لاعبي عملاق جدة الاتحاد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الفترة الماضية وتحديدًا منذ يناير 2024، شهدت تعاونًا كبيرًا بين الاتحاد والاتفاق؛ انتهت بتعاقد العميد بشكل رسمي ونهائي، مع ثنائي فارس الدهناء "سعد الموسى وأحمد الغامدي".

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أتمت الإدارة الاتفاقية، صفقة التعاقد مع مدالله العليان، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ حيث يتبقى الإعلان الرسمي فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة كشفت مساء اليوم الثلاثاء، عن أن عقد العليان مع نادي الاتفاق؛ سيمتد لمدة 4 سنواتٍ قادمة، حتى 30 يونيو من عام 2028.

وكان الاتفاق يريد التعاقد مع ظهير الاتحاد، ضمن صفقة الموسى والغامدي؛ إلا أنه على ما يبدو أن الناديين، اتفقا على أن تكون المفاوضات "منفصلة".

جدير بالذكر أن مدالله العليان البالغ من العمر 29 سنة، يلعب في صفوف الاتحاد منذ يناير 2022، عندما انضم إليه قادمًا من نادي الهلال السعودي؛ حيث صنع 3 أهداف خلال 67 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.