انتصار جديد لبرشلونة وريال مدريد .. حكم قضائي يضع رابطة الدوري الإسباني في ورطة

مشكلة جديدة لرابطة الدوري الإسباني

مشاكل رابطة الدوري الإسباني لا تنتهي على مايبدو، حيث أعلنت المحكمة المدنية رقم 47 في مدريد بشكل رسمي عن بطلان اتفاقية "الليجا" وشركة CVC التي تمت في الجمعية العامة الاستثنائية التي عقدت في 12 أغسطس 2021.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إل إسبانيول"، فإن القاضي استجاب لمطالبة برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بيلباو وقبل "الدعوى بشكل كامل".

ووفقًا للحكم، "تم انتهاك قواعد الاستدعاء وتم إدخال عملية ضخمة من حيث المدة والاقتصاد، دون توفير جميع البيانات اللازمة لفهم وتقييم نطاقها"، مما اضطر القضاء للنظر في الاتفاقية المبرمة بين الأندية من خلال اتحاد كرة القدم الإسباني كباطلة.

وبحسب القرار، "انعقدت الجمعية بالمخالفة للنظام الأساسي" و "الوثائق المقدمة للأندية كانت غير مكتملة".

وأكد التقرير أن الحكم لا يقيِّم شرعية الاتفاقية، بل يقيِّم الطرق التي انعقد بها.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن هذا الحكم لا يبطل الاتفاقية بين الرابطة وشركة CVC التي تم التصويت عليها في 10 ديسمبر 2021 ولكنه يعقد المزيد من طريق مشروع 'الليجا إمبولسو'" لأنه يجب إعادة النظر في كل عملية إعادة التمويل التي وضعها خافيير تيباس.