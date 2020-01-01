انتصاران صعبان لألمانيا وإسبانيا على أوكرانيا وسويسرا

مهمان للغاية..

تغلب منتخب ألمانيا على مضيفه منتخب أوكرانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على الملعب الأولمبي بكييف لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا.

هدف المقدمة أتى عبر المدافع ماتياس جينتر في الدقيقة 20 بصناعة زميله أنطونيو روديجير، فيما وضع ليون جوريتسكا الهدف الثاني من خطأ فادح لحارس أصحاب الأرض في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 76 اشتعلت المباراة بعدما أحرز روسلان مالينوفيسكي هدف التقليص من ركلة جزاء احتسبت على نيكلاس زوله، لكنها تماسك الألمان وتمكنوا أخيرًا من تحقيق أول ثلاث نقاط لهم بدوري الأمم الأوروبية.

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ولحساب نفس المجموعة انتصر منتخب إسبانيا بصعوبة شديدة على سويسرا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة مدريد.

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هدف المباراة الوحيد جاء عبر ميكيل أويارزابال، ليرتفع رصيد الإسبان إلى النقطة السابعة ويظلون في صدارة ترتيب المجموعة.

أما فوز منتخب ألمانيا فجعله يصل إلى النقطة الخامسة بعد تعادلين في الجولتين الماضيتين مع سويسرا وإسبانيا، ليحتل بذلك مركز الوصافة قبل مواجهة سويسرا الجولة المقبلة في كولن.

منتخب أوكرانيا بات ثالثًا برصيد 3 نقاط من فوزه على السويسريين، الذين أصبحوا في مؤخرة ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.