انتصارات متكررة وهيمنة من جوارديولا أمام ريال مدريد

جوارديولا يعرف كيف تؤكل الكتف أمام ريال مدريد

يعود المدير الفني بيب جوارديولا، لمواجهة ريال مدريد من جديد بعد غياب استمر ست سنوات منذ آخر مواجهة، ولكن هذه المرة مع مانشستر سيتي.

ويقود المدرب الإسباني مانشستر سيتي، مساء غد الأربعاء أمام ريال مدريد على سانتياجو برنابيو معقل الميرينجي في دوري أبطال أوروبا.

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ويستضيف سنتياجو برنابيو ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما ستكون مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم 17 مارس.

مواجهات جوارديولا، مع ريال مدريد تتسم بالحماس منذ أن كان مدرباً لبرشلونة وكانت أولى تلك المواجهات في 2008.

سنستعرض معاً في التقرير التالي، تاريخ مواجهات جوارديولا مع ريال مدريد.

المدرب صاحب الـ 49 عاماً، لعب أمام ريال مدريد 17 مباراة مع مختلف الأندية، حقق الفوز في تسع مباريات، وتعادل في أربع مواجهات وخسر مثلهم.

المواجهة الأولى التي تجمع جوارديولا مع الميرينجي في 13 ديسمبر 2008، وفاز فيها بهدفين دون رد، بالدوري الإسباني.

وآخر مباراة جمعتهما معاً في إبريل 2014، عندما كان مدرباً لبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر برباعية نظيفة.

وأكبر فوز حققه جوارديولا على ريال مدريد كان في مايو 2009 مع برشلونة بالدوري الإسباني وحينها فاز بستة أهداف مقابل هدفين، بينما أكبر فارق من الأهداف كان مع برشلونة أيضاً في الليجا في نوفمبر 2010 عندما فاز بخماسية نظيفة.

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وأكبر هزيمة تلقاها من الميرينجي، كانت مع بايرن ميونخ في إبريل 2014 وخسر برباعية نظيفة.

ويأمل جمهور سيتي أن يستمر جوارديولا في فرض كلمته على ريال مدريد، ومواصلة الانتصارات على ريال مدريد، والذهاب بعيداً في البطولة ومعانقة ذات الإذنين في نهاية الموسم، فهل يقدر بيب على تحقيق آمال عشاق الفريق الإنجليزي؟.